الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية
الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية
03:27 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
أولتراس أهلاوي
كتب – عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف النيابة، وتأييد قرار إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية في قضية اتهامهم بالتحريض على التجمهر في "ذكرى بورسعيد".
والمخلى سبيلهم بجلسة اليوم هم: محمود عبد الدايم، وأحمد خالد، وسامح زيدان، ومحمود مصطفي، ومحمد حلمى، واحمد إبراهيم.
وتعد التدابير الاحترازية، بديلًا أقره قانون الإجراءات الجنائية في مادته 201، ونص على أن "يلزم المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (أولتراس أهلاوي)، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى أحداث بورسعيد.
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