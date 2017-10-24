أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور .. تأجيل محاكمة "بديع" و732 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ31 أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور .. تأجيل محاكمة "بديع" و732 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ31 أكتوبر

03:23 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    4b34a1bceb.jpg

  • عرض 5 صورة

    11171d339f.jpg

  • عرض 5 صورة

    41fc188bee.jpg

  • عرض 5 صورة

    b9d4cc051b.jpg

  • عرض 5 صورة

    ef72f21f25.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القاهرة وسنترال المعادي

الألبوم التالى

بالصور.. مدير شرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بمحطة القاهرة وسنترال

كتب- عمرو علي:

تصوير - فريد قطب وعلاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وعاصم عبد الماجد، وباسم عودة، و 732 أخرين، في اتهامهم بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لسماع شهود الاثبات في القضية.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية

    أخبار

  • عصام سلطان يتعرض للإغماء داخل القفص بقضية "اعتصام رابعة"

    أخبار

  • اليوم.. الحكم على صحفي في اتهامه بسب وقذف "الزند"

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة 4 رؤساء سابقين لـ "الأهرام" بقضية هدايا الأهرام

    أخبار

إعلان

683fd75a7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي