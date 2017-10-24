تأجيل طعن تخطي "ماضي" في رئاسة هيئة قضايا الدولة لـ 14 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، التي يطالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك؛ نظرا لأقدميته، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.

كان المستشار محمد حسام الدين رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة طعن "ماضي" إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.