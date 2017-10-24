الصحة: إصابة 77 طالبا باشتباه تسمم غذائي بالإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن إصابة 77 طالبا بمدرسة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة غذائية، فيما خرج 56 منهم بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.

أوضح الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم نقل الحالات إلى مستشفيات الإسماعيلية العام والحميات، لافتا الى انهم يعانون من آلام في البطن واسهال، عقب تناولهم وجبة غذائية في المدسة تتكون من زبادي وبيض وفول وخبز، مشيراً الى أن أعمارهم تتراوح ما بين 16و 17 عام.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية توجة على رأس فريق طبي إلى المستشفيات التي نُقل الطلاب إليها للمتابعة والإشراف على تقديم الإسعافات الأولية والعلاج لهم، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ومنها المرور على مخزن الوجبات الموجود داخل المدرسة، وضبط جميع الوجبات المتبقية لافتاً الى سحب عينات منها لارسالها للمعامل المركزية لمعرفة مدى صلاحيتها.