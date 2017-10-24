بالصور- مخلوق عجيب يُثير الرعب في أستراليا

القاهرة- (مصراوي):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لمخلوق عجيب الشكل، ظهر في أستراليا، أثار فزع كثير من رواد الإنترنت إلى الحدّ الذي دفع بأحدهم للتهديد بحرق منزله حال شاهده، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويظهر المخلوق، الذي ثم العثور عليه بين آسيا وأستراليا، بأربع مخالب طويلة تمتد من بطنه ومن الأعلى بشكل أشبه بالفراشة، ليبدو وكأنّه مزيج بين الحشرة والحيوان الزاحف.

ورجّح بعض مُستخدمي الشبكات الاجتماعية أن يكون المخلوق العجيب فصيل جديد من حشرة "العتة"، يحمل اسم "كرياتونوتوس جانجيس"، وهو معروف لدى العلماء منذ فترة طويلة، يُصدر أصواتا مزعجة أثناء تواجدها بين شجر الرمان، ويعيش في مناطق شمال آسيا وشمال أستراليا ونيوزيلندا.

وبدأ الأمر بعد أن نشر أحد مُستخدمي فيسبوك صور للمخلوق العجيب، التقطها في إندونيسيا، لتجتاح على إثرها مواقع التواصل الاجتماعي ويتداولها ملايين المستخدمين.

وبحسب الصحيفة، أعرب رواد التواصل الاجتماعي عن تخوّفهم من انتشار هذه الحشرة التي يعتقدون أنها سامة، وأوردوا عددًا من التعليقات، منها "سوف أحرق منزلي في حال رأيت هذه الحشرة فيه"، وتكهّن آخر "ما هذه المخلوقات الشيطانية التي أرسلت لتدميرنا؟!".