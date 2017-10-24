ضبط عامل اختطف طفلًا لطلب 300 ألف جنيه من والديه بحلوان

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة غموض واقعة اختطاف طفل بحلوان وطلب فدية 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وتم تحرير الطفل، وإخطار اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من "آية.ع" مدرسة بأنه حال تواجدها وبصحبتها نجلها عابد أحمد، 6 سنوات بمحل للدراجات البخارية، توجه الأخير لشراء بعض الحلوى من سوبر ماركت بذات المنطقة إلا إنه لم يعد.

وأضافت آية في بلاغها أنه ورد غليها اتصال هاتفي على هاتف والد المجني عليه "أحمد.ج" صاحب مصنع شنط حريمي، يفيد طلب مبلغ 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة، وتم وضع خطة بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو.ع" وشهرته "لماضه" عامل سابق طرف والد المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

واعترف أنه لسابقة عمله طرف والد المجني عليه وقيام الأخير بطرده من العمل في غضون شهر يوليو الماضي عقب اتهامه بسرقة بعض المستلزمات من المصنع ملكه ولم يتمكن جراء ذلك من الحصول على فرصة عمل مرة أخري بذات المنطقة مما آثار حفيظته فخطط لاختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك ولعلمه بتواجد الطفل صحبة والدته بمنطقة الواقعة تمكن من استدراجه بدعوي توصيله لوالده واحتجازه بمسكنه صحبة زوجته "إيناس.ع" ربة منزل ،وتم استهداف مسكنه بمأمورية أسفرت عن ضبط زوجته وبصحبتها الطفل المخطوف، ونفت علمها بخطفه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.