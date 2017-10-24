مفتي الجمهورية: لم تصدر قوانين بإلغاء الصلاة والصوم وهو دليل تطبيق الشريعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مصر يوجد بها ما يقرب من 120 ألف مسجد، وهو دليل على تواجد الحس الديني.

وأضاف علام، خلال كلمته في ندوة " تطبيق الشريعة في مصر بين الحقائق والأوهام"، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر كلية الدعوة بمدينة نصر، أن مصر تعد رقم واحد أو اثنين في الدول التي توفد أبناءها للحج والعمرة، وتنشر بها حجم أموال الزكاة سنويا.

وأوضح المفتي، أنه لم تصدر أي قوانين لإلغاء الصلاة والصوم، وهي دلائل على تطبيق الشريعة.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الشريعة جاءت لجلب المصالح للناس ودفع المفاسد في العاجل والآجل.

وشدد المفتي على أن الإسلام لم يكن شغوفًا أبدا بتطبيق الحدود، ولا يتم تطبيقها إلا بعد استنفاذ كل الطرق، في وقت أصبحت فيه الشهادة تشترى.

وأشار علام إلى أن المناداة بتطبيق الشريعة الغرض منها دغدغة المشاعر، وجعل الناس يبتعدون عن نظام التشريع، ويلجأون إلى أي نظام آخر، لافتا إلى أن دعوات تطبيقها هدفها سياسي وليس دينيًا.