جامعة عين شمس تنفذ حملات توعية لطلاب المدارس

كتب- محمد قاسم:

نفذ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع والبيئة، حملات توعية بالمدارس، والتي تستهدف نشر الوعي المعرفي والثقافي والسلوكي في مختلف المجالات لطلاب مدارس الإدارات التعليمية بالمجتمع الخارجي المحيط بالجامعة، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس

وقال سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة والمشرف العام على برنامج حملات التوعية، إن جامعة عين شمس إحدى مؤسسات المجتمع التي تقوم بدور فاعل في خدمة أهداف التنمية المستدامة من خلال ما تنفذه من برامج مختلفة في خدمة المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة.

وأضاف عبدالناصر، أن برنامج حملات التوعية بالمدارس تحرص الجامعة على تفعيله منذ سنوات، من خلال مشاركة أساتذة الجامعة بمختلف التخصصات في نشر الوعي بين طلاب المدارس ، الأمر الذي يسهم في مواجهة شتى أفكار العنف والتطرف والإرهاب.

وأكد عبدالناصر، أن برنامج حملات التوعية بالمدارس أو ما يعرف ببرامج التوجيه الجمعي، حقق نجاحاً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تم تنفيذه في 100 مدرسة بإدارات تعليمية مختلفة، مما دفع عدد من الإدارات التعليمية لطلب تنفيذ هذا البرنامج بها خلال العام الحالي، من بينها إدارة مصر الجديدة التعليمية، وإدارة الزيتون التعليمية، وإدارة شرق مدينة نصر، وإدارة عين شمس التعليمية، وإدارة وسط القاهرة، وإدارة حدائق القبة،وإدارة باب الشعرية التعليمية.

وأشار أمين عام الجامعة والمشرف العام على برنامج حملات التوعية، إلى أن المجالات التي تناقشها ندوات التوعية تشمل المجال الإجتماعي والثقافي، ويقدم ندوات حول التواصل ولغة الحوار، التعامل مع الآخرين وقبول الرأي الآخر، والظواهر السلبية في المجتمع المدرسي، وتبرز البدائل التربوية لأساليب العقاب، وحث الجميع على حب الوطن والإنتماء إليه.

ولفت سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة والمشرف العام على برنامج حملات التوعية، إلى أن الندوات تتطرق إلى أضرار التعامل مع الباعة الجائلين، والوقاية من الأمراض الفيروسية، ومعرفة أضرار التدخين وأنه بوابة الإدمان، والتغذية السليمة والوقاية من الأمراض، والنظافة الشخصية والبيئية وغيرها.

كما تناولت الجامعة، موضوعات عن القدرة على اتخاذ القرار، تنمية مهارات التفكير الإبتكاري، والطموح والابداع في العمل، إدارة الوقت والانجاز السريع وغيرها من الموضوعات التي تسهم في خلق التأثير الإيجابي لدى الطلاب في مختلف المراحل العمرية والدراسية بما يسهم في مواجهة التطرف من خلال نشر الوعي وترسيخ القيم الصحيحة وتصحيح الأفكار المغلوطة.