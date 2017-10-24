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"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الهيئات الشبابية

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مصراوي Masrawy

"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الهيئات الشبابية

03:09 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الهيئات الشبابية من حيث المبدأ.

وبدأ المجلس مناقشة القانون مادة مادة، والذي يتضمن 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضي، والتصدي لشغب الملاعب.

واعلن محمد السويدى رئيس دعم ، أن الشباب هو الأمل، وجاء مشروع القانون ليؤكد على مشاركة الشباب في كل مجالس الإدارت، وهو أمر جيد، فهم المستقبل.

وأضاف، أن مشاركة الشباب يجبرنا بالاهتمام بتفكيرهم، وليس مشاركة على الورق فقط.

وقال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن القانون يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية فى اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد ستجرى انتخابات مراكز الشباب.

وأضاف "عامر"، أن القانون الجديد ينص على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن النصف، مما يساعد على دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعى، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابي على الشباب المصري.

وأوضح رئيس " النواب"، أن النتائج الإيجابية لتطبيق القانون ستكون مثلما حدث مع قانون الرياضة من خلال البدء في إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الأندية بالحد الأدنى من المشاكل وفى وقت لا يتعدى 3 أشهر، يعد إنجازًا كبيرًا وحصل على إشادة عالمية.

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