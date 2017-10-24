بالصور.. إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

مبرمجة كمبيوتر من ذوي الإعاقة.. رانيا: "نفسي أقابل الرئيس وأعلم غيري"

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 6 قراريط بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة جنوب المحافظة.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح صلاح عبد الباسط الميري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بالمنشأة، بإزالة تلك المخالفات.