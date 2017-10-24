60 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات صرف بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، تخصيص منحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 3 ملايين يورو، ما يعادل 60 مليون جنيه مصري، لتصميم وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، خلال لقائه بالمهندس محمد الحسيني، الاستشاري بالمخابرات العامة، والمهندس أشرف السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أن أوجه التعاون والاستفادة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تشمل محطة معالجة متكاملة، وصرف صحي، وقرية شاملة، وكذا محطة رفع وخطوط طرد وإنحدار، وذلك من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة تلك المحطات، والتمويل اللازم للبدء في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية والهامة، منوهًا بأنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز الأمن القومي والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بنطاق المحافظة بتكلفة 480 مليون جنيه.