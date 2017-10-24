التحقيق في مصرع طالب إعدادي سقطت عليه عارضة مرمى حديدية بأسيوط
التحقيق في مصرع طالب إعدادي سقطت عليه عارضة مرمى حديدية بأسيوط
03:07 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ارشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
أحال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، واقعة مصرع "عمر محمد جابر" الطالب بمدرسة عزت نصار الإعدادية بأبنوب، إلى التحقيق، عقب سقوط عارضة مرمى حديدية عليه، أثناء الفسخة المدرسية، كما وجه بوقف مدير المدرسة عن العمل.
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع الطالب "عمرو محمد جابر" طالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة عزبة نصار الإعدادية، إثر سقوط عارضة حديدية عليه، أثناء الفسحة.
جرى نقل الطالب لمستشفى أبنوب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
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