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مليون جنيه عجز في حصص الدقيق المدعم بمخابز السويس

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مصراوي Masrawy

مليون جنيه عجز في حصص الدقيق المدعم بمخابز السويس

03:01 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مليون جنيه عجز في حصص الدقيق المدعم بمخابز السويس

حصص الدقيق المدعم بمخابز السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

كشفت حملة لإدارة الرقابة التموينية في السويس، عن عجز كبير بحصص الدقيق المخصصة للمخازن، تزيد قيمتها عن مليون جنيه، استولى عليها أصحاب المخابز بالتلاعب في أوزان الأرغفة لزيادة إنتاجية الجوال.

وكانت شكاوى المواطنين، تعددت أمام المهندس مجدي عبد العال مدير في السويس، من نقص وزن أرغفة الخبز المدعم، فوجه إدارة الرقابة التجارية بتنظيم حملة مفاجئة لفحص المخابز البلدية.

واستهدفت الحملة، التي استمرت على مدى أسبوع، فحص عدد 20 مخبزا بلديا، يُقدم الخبز الداعم للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخابز التي تبين وجود عجز لديها وتلاعب بوزن الأرغفة.

من جانبه، قال محمد عبد العزيز مدير إدارة الرقابة التموينية، إن قيمة العجز في حصة الدقيق المنصرفة يزيد عن مليون جنيه، في العشرين مخبزًا التي جرى فحصها.

وأوضح عبد العزيز، أن الحملة ضبطت مخبزا بلديا، يسرق من حصة الخبز المدعم، ويضيفها إلى حساب الكارت الذكي مستغلاً إقامة عدد كبير من المغتربين بالمنطقة التي يغطيها.

كما حرر مدير الرقابة التموينية، محضرًا لمخبز طباقي، ينتج الخبز الأسمر ويبيعه بسعر 50 قرشا، من أجولة دقيق مدعمة تصرف فقط للمخابز البلدية.

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