أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء تسليم 240 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإسكان: بدء تسليم 240 وحدة بـ"دار " في العاشر من رمضان

03:03 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "دار مصر"، الذي يتم تنفيذه بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم تنفيذ 2832 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بالمدينة، مقسمة إلى مجاورتين، وتم استلام 9 عمارات بإحدى المجاورتين، و20 عمارة بالمجاورة الأخرى، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ويتم حالياً تسليم 20 عمارة (240) وحدة، بالمرحلة الأولى للحاجزين، بينما يتم تنفيذ 1800 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع في 3 مواقع بالمدينة.

وأشاد "مدبولي" بأحد النوادي الرياضية والاجتماعية، الذي تنفذه وزارة الإسكان بالمدينة، على مساحة 16 فداناً، وبقيمة تبلغ نحو 52 مليون جنيه، ومن المقرر أن يخدم سكان الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة.

وأوضح الوزير أن النادي يتكون من ملعب أوليمبي، مبنى اجتماعي، صالة ألعاب، حمام سباحة أوليمبي، حمام سباحة للأطفال، ملعب تنس، ملعب هوكى، ملعب متعدد الأغراض، مسجد، وعدد من الكافتيريات.

وكلف وزير الإسكان، مسئولىي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن يتم تنفيذ أندية على نفس النموذج في كل المدن الجديدة، وتشغيلها على الفور لخدمة السكان، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة قريباً لنادي العاشر من رمضان، تمهيداً لفتح باب الاشتراكات للسكان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الإسكان يتفقد 6 ملايين متر "صناعية" جاهزة في العاشر من رمضان​

    أخبار

  • مدبولي: ​1240 وحدة بالإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في العاشر من رمضان

    أخبار

  • جهاز القاهرة الجديدة يُعلن موعد تسليم وحدات "دار مصر" بالقرنفل

    أخبار

  • بالخرائط.. طرح 16 ألف قطعة أرض إسكان متميز بـ 7 مدن

    أخبار

إعلان

0ead43cb24.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة