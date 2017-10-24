الإسكان: بدء تسليم 240 وحدة بـ"دار مصر" في العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "دار مصر"، الذي يتم تنفيذه بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه يتم تنفيذ 2832 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بالمدينة، مقسمة إلى مجاورتين، وتم استلام 9 عمارات بإحدى المجاورتين، و20 عمارة بالمجاورة الأخرى، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ويتم حالياً تسليم 20 عمارة (240) وحدة، بالمرحلة الأولى للحاجزين، بينما يتم تنفيذ 1800 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع في 3 مواقع بالمدينة.

وأشاد "مدبولي" بأحد النوادي الرياضية والاجتماعية، الذي تنفذه وزارة الإسكان بالمدينة، على مساحة 16 فداناً، وبقيمة تبلغ نحو 52 مليون جنيه، ومن المقرر أن يخدم سكان الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة.

وأوضح الوزير أن النادي يتكون من ملعب أوليمبي، مبنى اجتماعي، صالة ألعاب، حمام سباحة أوليمبي، حمام سباحة للأطفال، ملعب تنس، ملعب هوكى، ملعب متعدد الأغراض، مسجد، وعدد من الكافتيريات.

وكلف وزير الإسكان، مسئولىي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن يتم تنفيذ أندية على نفس النموذج في كل المدن الجديدة، وتشغيلها على الفور لخدمة السكان، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة قريباً لنادي العاشر من رمضان، تمهيداً لفتح باب الاشتراكات للسكان.