وزيرة الهجرة تعود من نيويورك بعد تدشين حملة تبرعات لمستشفى أبو الريش

القاهرة- (أ ش أ):

عادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم إلى القاهرة، قادمة من نيويورك، بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت عدة أيام، دشنت خلالها حملة جمع تبرعات لمستشفيات أبو الريش للأطفال، والتي نظمتها "سيدات مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، كإحدى نتائج المؤتمر الذى عقد فى الثاني والثالث من يوليو الماضى بالقاهرة.

وقالت الوزيرة- في تصريحات سابقة- إن مشاركتها بالمبادرة جاءت فى إطار حرصها على دعم الحملة التي عقدت بولاية ‏كاليفورنيا الأمريكية، التى تهدف لتوضيح الدور البارز الذى تقوم به مستشفيات أبو الريش للأطفال فى القاهرة لعلاج مليون طفل سنويا، وتتولى علاج جميع حالات الأطفال بما فيها السرطان بدون رفض للحالات الحرجة أو تحديد نسبة معينة للشفاء.

والتقت الوزيرة - أثناء زياراتها لأمريكا - مع أبناء الجالية المصرية لإعادة التواصل بينهم وبين الوطن.

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