"علشان تبنيها" تنظم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أعداد توقيعات دعم السيسي

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد الخطيب، مؤسس حملة "علشان تبنيها"، إن الحملة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، الأسبوع المقبل، للإعلان عن تفاصيل عدد التوقيعات على مستوى المحافظات، وعدد النواب والمشاهير الموقعين على الاستمارة.

وأوضح الخطيب في تصريح لـ"مصراوي"، أن الحملة ستستعرض نشاطها في الفترة السابقة، وتوضيح استراتيجيتها، وفعالياتها في الفترة القادمة.

يشار إلى الحملة بدأت منذ أواخر سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم العديد من المواطنين، ومشاهير الرياضة والفن، وأعضاء مجلس النواب، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.