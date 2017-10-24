مؤسسة سعودية: "تيران وصنافير" ضمن مشروع مدينة نيوم

مصراوي Masrawy

كتب – محمد مكاوي:

قالت مؤسسة سعودية، إن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتيين في البحر الأحمر سيدخلان ضمن مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي برأس مال يتجاوز 500 مليار دولار.

وذكرت مؤسسة "مشاريع السعودية" - التي تعرف نفسها بأنها "ا لمنصة الوحيدة المتخصصة في نشر أخبار ومعلومات المشاريع السعودية والبرامج التنموية في كافة القطاعات" – عبر حسابها الموثق على موقع تويتر، الثلاثاء، أن "جزيرتي تيران وصنافير السعودية ستكونان ضمن مشروع مدينة #نيوم".

وتقول المؤسسة عبر موقعها على الإنترنت إن "مؤسسة مشاريع السعودية لتقنية المعلومات تأسست عام 2011 بفريق شبابي يتطلع لتنظم سوق المشاريع في كافة القطاعات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وموقع مشاريع السعودية".

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال مؤتمر اسثنمار دولي في العاصمة الرياض، خططاً لاستثمار 500 مليار دولار في مدينة كبيرة جديدة على البحر الأحمر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المشروع سيكون عبارة عن مركز تقني على مساحة 25 ألف كم مربع ومتصل بمصر والأردن. ويتم الربط مع مصر والأردن عبر جسر على خليج العقبة.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2025.

ووقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتعيين الحدود البحرية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي، انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ووافق مجلس النواب في يونيو الماضي على الاتفاقية التي أثارت جدلا كبير في الشارع المصري.

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