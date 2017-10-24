إعادة تشغيل خط ملاحي منتظم بين ميناءي جدة وبورتوفيق

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عقد الدورة الثالثة للجنة الفنية "المصرية / السعودية" للنقل البحري، بمقر قطاع النقل البحري برئاسة اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل، والكابتن بحري سهيل بن عبدالعزيز مدير بهيئة النقل العام، رئيس الجانب السعودي، بحضور اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأعضاء الجانبين المصري والسعودي.

وأضاف يوسف، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها إعادة تشغيل خط ملاحي منتظم "بورتوفيق / جدة" والاتفاق على قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإعداد مذكرة تفاهم بضوابط تشغيل رحلات الركاب الخاصة في ضوء إصدارات المنظمة البحرية الدولية وعرضها على الجانب السعودي.

وتقدم الجانب المصري، بطلب لدخول الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية، عبر ميناء ضبا، وعدم اقتصار دخول الحجاج المصريين من خلال المملكة الأردنية الهاشمية الخط الملاحي "نويبع / العقبة" ووعد الجانب السعودي بتنفيذ ذلك بعد الانتهاء من عمليات التوسعة والتطوير بميناء ضبا.

وقال يوسف، إنه سيتم دراسة السماح للحجاج والمعتمرين المصريين القادمين على الخط الملاحي ( نويبع / العقبة ) من خلال منفذ (الدرة) الذي يبعد 7 كيلو مترات من ميناء العقبة، كبديل لمنفذ (المدورة) الذي يبعد 250 كم خاصة بعد قيام الجانب الأردني بإنشاء ساحة استقبال قوافل الحجاج والمعتمرين مجهزة بكافة المرافق بالتنسيق مع شركة الجسر العربي للملاحة وشركة تطوير العقبة.

على جانب اخر تم الاتفاق على السماح للمواطنين المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية بارسال شحنات غير تجارية أو طرود على الشاحنات المصرية في طريق عودتها من المملكة إلى مصر على الخط الملاحي ( سفاجا / ضبا ) وتسهيل إجراءات التبادل التجاري للسلع المصرية والسعودية من خلال تسهيل الإجراءات المتخذة في موانئ البلدين.

وأضاف يوسف، أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية مشاركة الجانب السعودي في الاستثمار من خلال إنشاء مرسى دهب لليخوت وتشغيل الخط الملاحي ( دهب / مقنا ) بعد استكمال إجراءات تشغيل الخط الملاحي السياحي (شرم الشيخ – ضبا) ونجاحه مع دراسة إمكانية مشاركة الجانب السعودي في إنشاء مجمع سياحي ومركز المال بشرم الشيخ ( تطوير الميناء – مارينا يخوت – منطقة ترفيهية ).