"سها" تطلب الخلع: جوزي كسر العفش بعد خسارة الزمالك من سموحة

كتبت -فاطمة عادل:

"جوزي كسر عفش البيت بعد خسارة الزمالك ماتش سموحة".. بهذه العبارة بررت "سها" إقامتها دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة حملت رقم 1077 لسنة 2017.

ومن داخل المحكمة، قالت "سها" السيدة الثلاثينية لـ"مصراوي": تزوجت من "حازم" ابن الجيران، بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، وأنجبت طفلنا "باسم" (سنتين)، وكانت حياتنا تسير بشكل طبيعي حتى زادت تصرفات زوجي الغريبة كلما خسر نادي الزمالك .

تكمل الزوجة: أنا لست أهلاوية، لكنني أخاف من تصرفات زوجي وتكسيره أي شيء أمامه كلما خسر الزمالك، مضيفة: خلال المباراة مع سموحة ألقى زوجي زجاجات المياه الموجودة، وما أن انتهت وخسر النادي كسر شاشة التليفزيون وجزء من أثاث المنزل.

"عندما عاتبته كسر أشياء أخرى" قالتها "سها"، مضيفة: توقفت عن الكلام معه، وخرجت مسرعة إلى منزل أهلي وأخبرت والدي بما حدث، وعندما تحدث مع زوجي رد الأخير بكلام صادم وطلب رجوعي وعدم تدخل أحد فيما لا يعنيه، اندهش أبي وطلب الطلاق حتى ينهي تلك الحوار ولكن "حازم" رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع.