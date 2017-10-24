إحالة أوراق متهمين بقتل طفل ودفنه في مقابر المنصورة للمفتي

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أحال المستشار محمد فؤاد الشربيني، رئيس محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي على خلفية تورطهما وثالث في واقعة اختطاف طفل بالصف السادس الابتدائي وقتله خنقا، ثم مساومة والدته على دفع فدية 80 ألف جنيه، وحددت جلسة اليوم الثاني لدور الانعقاد في شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لمطلع عام 2014 في قرية "أوليلة" التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث استدرج المتهم "أحمد ع."، الطفل محمد حسن 11 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي، بحجة شراء بعض الأشياء معه، إلا أنه دخل به مقابر القرية، وكان في انتظاره المتهم الأول "نشأت م."، إلا أن الطفل أطلق صرخات استغاثة، الأمر الذي دفعهم لضربه، وخلعوا بنطاله وخنقوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم دفنه في المقابر.

وطلب المتهم الثالث "محمد ح."، مبلغ 80 ألف جنيه كفدية من أسرة الطفل، واستمرت المساومة لمدة 12 يومًا، ووصل مبلغ الفدية إلى 100 ألف جنيه عندما علموا بإبلاغ والدة الطفل للشرطة عن اختطاف ابنها.

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أشرف عبد الهادي، رئيس المباحث -آنذاك- وتمكن من تتبع تليفون المتصل والقبض عليه، وأرشد عن شريكيه.

وتم التوصل إلى مكان الجثة، وأسندت إليهم النيابة العامة اتهامات بالقتل والخطف والاحتجاز، وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة.