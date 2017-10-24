«بي بي سي»: مصر تنتقد وسائل الإعلام الدولية لتغطيتها حادث الواحات

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أثار حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، اهتمام وسائل الإعلام الدولية، إذ قامت جميع الصحف والإذاعات العالمية بنشر التعليقات والأخبار لمتابعة وتغطية الهجوم.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت: إن "الحكومة المصرية أبدت غضبها واعتراضها بشأن التقارير التي أفادت أنه تم استشهاد 50 شرطيًا في حادث لإطلاق النار مع مسلحين في الصحراء الغربية".

كانت وزارة الداخلية، صرحت أن هناك 16 شرطيًا فقط استشهدوا أثناء قيامهم بمهمة في الواحات، وهو ما دفع دائرة الإعلام الحكومية لانتقاد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ووكالة رويترز للأنباء، جراء ذكرهم عدد الشهداء في مقالاتهم دون توضيح مصادر تلك المعلومات.

حيث نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية" عن مصادر أمنية لم تذكرها أن 53 ضابطًا مصريًا وجنديا قتلوا جراء اشتباكات مع مسلحين بالواحات، بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن 52 شخصًا على الأقل لقيوا مصرعهم.

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فيما قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: إن "ما لا يقل عن 20 ضابطًا و34 مجندًا لقوا مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين، أما وكالة الأنباء الفرنسية فقالت: إن "عدد الضباط الذين لقوا مصرعهم 35 شخصًا".

وانتقد البيان الذي أصدرته الحكومة، كلا من "بي بي سي" و"رويترز" لاعتمادهم على ما وصفوه بـ"مصادر أمنية غير محددة"، وفشلها في الانتظار أو اللجوء إلى السلطات الأمنية الرسمية للحصول على معلومات صحيحة.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت استشهاد 16 من قوات الأمن، بالإضافة إلى تصفية عدد من المسلحين في اشتباكات الواحات، استكمالا لجهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار.