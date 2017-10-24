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«المركزي»: 1.3 مليار صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من العام

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«المركزي»: 1.3 مليار صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من العام «المركزي»: 1.3 مليار صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من العام

التحرير

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أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 7.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 6.93 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه بزيادة نحو 980 مليون دولار.

وأظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات في الربع الأخير من العام لتسجل 1.35 مليار دولار.

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وسجلت تدفقات الاستثمارات للداخل نحو 12.848 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بينما سجلت التدفقات للخارج نحو 5.431 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في بإجمالي بلغ 1.45 مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة المتحدة بلغت 639.1 مليون دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 621 مليون دولار، ثم الاستثمارات الهولندية في المرتبة الثالثة بنحو 30.1 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الألمانية في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 26.4 مليون دولار، تلتها لوكسمبرج باستثمارات بلغت 20.8 مليون دولار، ثم الاستثمارات الإيطالية بنحو 20 مليون دولار.

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