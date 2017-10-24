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محافظ الإسماعيلية: نسبة تنفيذ «محور 30 يونيو» بلغت 80%

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محافظ الإسماعيلية: نسبة تنفيذ «محور 30 يونيو» بلغت 80% محافظ الإسماعيلية: نسبة تنفيذ «محور 30 يونيو» بلغت 80%

التحرير

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تفقد اليوم الثلاثاء، اللواء محمد ناصر نائب وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير مدخل مدينة التل الكبير بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، وعددا من المشروعات الخدمية داخل المدينة.

وأجرى المحافظ جولة في مصنعين للملابس الجاهزة وتعبئة الفول السوداني، كما تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة تجريبية جديدة بالتل الكبير، وتابع تطوير وعمل الوحدة الصحية بقرية أبو عاشور، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم.

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وقال طاهر، إن نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع محور 30 يونيو وصلت إلى 80%، وينتهي العمل بقطاع جنوب القاهرة حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي في ديسمبر المقبل، ومن منطقة الصالحية إلى بورسعيد في أبريل 2018، موضحا أن المشروع يهدف لخدمة تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور قناة السويس، وتطوير الربط بين منطقتي سيناء والدلتا.

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التحرير

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