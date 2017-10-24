«البترول» تدرس إقامة مركز هولندي للخدمات اللوجيستية بميناء دمياط

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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من هيئة ميناء روتردام الهولندية، بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس كارم محمود رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز والمهندسة أميرة المازني نائبة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لشئون أنشطة الغاز، والمهندس خالد محمود رئيس المجموعة المصرية لتطوير الموانى (EPDG).

وخلال اللقاء عرض الوفد الهولندي على الوزير تجربة ميناء روتردام كمركز عالمي محوري لتداول وتجارة البترول والغاز ومدى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في مصر لدعم مشروعها القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يسير بخطى سريعة في مشروع تحويل مصر لمركز عالمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن المشروع يلقى اهتماما ودعما رئاسيا كبيرا، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استهداف الدولة تنفيذ هذا المشروع القومي في نوفمبر من العام الماضي.

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واستعرض الوزير مع الوفد الهولندي المشروعات الجارية لتطوير البنية الأساسية في مجال البترول والغاز، والتي تأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من العوامل والمقومات الجاري استغلالها وتطويرها لتحقيق هدف التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاطلاع على كل التجارب والنماذج الناجحة عالميا في هذا المجال.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ملامح المشروع الجاري دراسته لإنشاء مركز للخدمات البحرية واللوجيستية، الأول في ميناء دمياط، والذى يمتلك مقومات النجاح والخصائص المطلوبة لتحويله لميناء عالمي ثم في موان بحرية أخرى، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للشركات العاملة في أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي، وإنتاجه من البحر المتوسط، حيث يسهم المشروع في تعزيز البنية التحتية ودعم وزيادة أعمال الاستكشاف والتنمية للحقول الواقعة في تلك المنطقة لإضافة قيم اقتصادية جديدة إلى الاقتصاد المصري.

وعلى جانب آخر يشارك الوفد الهولندي خلال زيارته لمصر في ورشتي عمل بالقاهرة ودمياط مع فرق العمل المتخصصة من شركة إيجاس وممثلي الهيئة الاقتصادية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموانى البحر الأحمر ودمياط والشركات البترولية العاملة بالبحرين المتوسط والأحمر، وذلك بهدف نقل الخبرات وتجربة ميناء روتردام كمركز عالمي لتداول وتجارة البترول والغاز إلى الجانب المصري فضلا عن مناقشة مشروع الخدمات البحرية واللوجيستية لمشروعات إنتاج الغاز بالبحر المتوسط.