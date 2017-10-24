متى يصبح للرجل ثدي مترهل؟

كتبت- هاجر حاتم:

قالت الدكتورة انجي مجدي رئيس قسم التغذية بمستشفى الشرطة إن أسباب ظهور الثدي المترهل عند الرجل يعود إلى السمنة المفرطة، مع وجود الجينات القابلة لوجود خلايا دهنية بكثرة في هذه المنطقة.

وأوضحت "انجي" أن بعض الجينات الوراثية هي التي تحفز الدهون للتواجد بمنطقة الثدي عند الرجل، ويساعد على ذلك السمنة المفرطة أو "الموضعية" أي ارتكاز الدهون بمنطقة معينة في الجسم.

وذكرت "انجي" إن أفضل علاج لمشكلة وجود الثدي المترهل عند الرجال هو اتباع حمية غذائية لتقليل الوزن، والتي من المحتمل أن تتلاشى معها المشكلة.

وفي حال مازالت مشكلة الثدي المترهل موجودة، هذا يعني أن الشخص لديه سمنة موضعية في هذه المنطقة تحديدًا، ويتم علاجها عن طريق عمليات جراحية لشفط الدهون، أو بالأجهزة دون تدخل جراحي، حسب حالة المريض.