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بالصور - مساعد وزير العدل: 136 ألف جنيه لترميم محكمة "فوه"

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مصراوي Masrawy

بالصور - مساعد وزير العدل: 136 ألف جنيه لترميم محكمة "فوه"

02:48 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، اليوم الثلاثاء، إنه جرى رصد مبلغ 136 ألف جنيه، لإجراء ترميمات، بمحكمة فوه الجزئية بمحافظة كفر الشيخ، مضيفًا أنه اقترب الانتهاء من استخراج تراخيص إنشاء محكمة جديدة بمدينة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم بإحدى قاعات الجلسات بالمبنى الإداري لمجمع محاكم دسوق، الذي جرى افتتاحه، اليوم الثلاثاء، من قِبل المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل، للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.

وبحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح مدير الأمن، والمستشار عبدالفتاح سليم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالمنعم السيوي، رئيس محكمة كفر الشيخ، والمستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، والمستشار إبراهيم غلوش، مدير إدارة التنفيذ للمطالبات القضائية، وصلاح مقلد عضو نقابة محامين ، عن محكمة كفر الشيخ، وأعضاء نقابة المحامين بكفر الشيخ.

بدأ المؤتمر الصحفي، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لكل الحاضرين على المنصة، ثم عرض داتا شو، يتضمن تفاصيل، وتكاليف، ترميمات المبنى الإداري الذي جرى افتتاحه، واختتم المؤتمر الصحفي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأوضح المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، أن أخر افتتاحيات قضائية أجريت، كانت بمحكمة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجاري افتتاحات أخري في محافظات أسيوط، والمنيا، وأسوان، وذلك وفق السياسة العامة لوزارة العدل، بتوسيع مقار العدالة، وبرمجة المعلومات.

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