الصحة تنظم معرضًا لمنتجات "نوادي المرأة" بالإسكندرية
الصحة تنظم معرضًا لمنتجات "نوادي المرأة" بالإسكندرية
02:49 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
وزارة الصحة
كتب - أحمد جمعة:
تنظم وزارة الصحة والسكان، المعرض الأول لمنتجات 28 نادٍ من نوادي المرأة بالوحدات الصحية بالإسكندرية، غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان، أن المعرض يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مشيرة إلى قيام القطاع بتوفير عيادتين متنقلتين على هامش المؤتمر، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة الخاصة بها.
وأضافت "سعاد" في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق قافلة خاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في موقعي ابيس 10 ومساكن ناصر بإدارة وسط بالمحافظة نفسها، لافتة إلى أنه يصاحب القافلة عقد العديد من الندوات واللقاءات الجماهيرية، بالإضافة لعرض للمنتجات الإعلامية من بوسترات ومطويات، وذلك للترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجانب الرد على استفسارات الجمهور.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ آليات تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، والتي تتبنى مفهوم تحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري بتحسين الخصائص السكانية، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بكافة أنواعها ورفع الوعي للسيدات والفتيات في سن الإنجاب والارتقاء بصحتها في جميع مراحلها العمرية، إلى جانب التوعية من أجل الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر على صحتها البدنية والنفسية، وتوفير فرص عمل كريمة لرفع الدخل وتنمية دور المرأة في عملية البناء والتنمية.
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