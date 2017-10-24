وزير الإسكان يتفقد 6 ملايين متر "صناعية" جاهزة في العاشر من رمضان​

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال توصيل المرافق بمنطقة المطورين الجنوبية، في مدينة العاشر من رمضان، التي تبلغ مساحتها 6 ملايين م2، "1500 فدان"، يتم توصيل المرافق لها حاليًا؛ تمهيدًا لتسليمها لهيئة التنمية الصناعية.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لأراضى المناطق الصناعية في المدن الجديدة بوجه عام، موجها الشكر لشركات المقاولات بالعاشر من رمضان، التي تخطت البرامج الزمنية فى التنفيذ.

وأوضح المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن توصيل المرافق لمنطقة المطورين الجنوبية، يتم على جزءين، الأول بمساحة 4 ملايين م2 وتقوم بتنفيذه شركة أبناء حسن علام، والجزء الثاني تنفذه شركة كونكورد بمساحة 2 مليون م2.

وأشار النجار إلى أن مراحل التسليم لحاجزي قطع الأراضي الصناعية، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، الأولى في 30/10/2017، والثانية في 30/12/2017، والثالثة في 30/3/2017، وبذلك يكون تم تسليم الـ6 ملايين م2.​