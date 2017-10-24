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«نيسان» تراهن على «تيرا» الكهربائية في معرض طوكيو

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«نيسان» تراهن على «تيرا» الكهربائية في معرض طوكيو «نيسان» تراهن على «تيرا» الكهربائية في معرض طوكيو

التحرير

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تعتزم شركة "نيسان" اليابانية العملاقة الكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة كليًا، والتي تعمل بالكهرباء خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات.

وحسب موقع "ديلي إكسبريس"، فإن الشركة اليابانية تسعى لتسويق مفهومها الاختباري الجديد للسيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تعمل بالكهرباء، حيث من المتوقع أن تكشف عن السيارة "تيرا" خلال المعرض الدولي للسيارات.

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وينطلق المعرض الدولي في اليابان غدا الأربعاء، وتستعد العديد من الشركات العالمية للمشاركة بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات حديثة وإصدارات مختلفة تدعم النسق الرياضي في الأسواق العالمية.

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التحرير

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