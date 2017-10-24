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مذيعة الهيروين لـ"نقابة الإعلاميين": "فرمتوني وخفتم من أحمد موسى"

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مصراوي Masrawy

مذيعة الهيروين لـ"نقابة الإعلاميين": "فرمتوني وخفتم من أحمد موسى"

01:47 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة

كتب- محمود رمزي:

استنكرت شيماء جمال، مقدمة برنامج "المشاغبة"، على قناة ltc "، والشهيرة بـ"مذيعة الهيروين"، ما وصفته بـ" الفشل الذريع"، لنقابة الإعلاميين في تنفيذ قرارها بوقف الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، بقناة "صدى البلد"، على خلفية عرض تسريب تسجيل "مفبرك" لأحد الناجيين من معركة الواحات.

وقالت شيماء، في تصريح لـ" مصراوي"، الثلاثاء: "ما يحدث من نقابة الإعلاميين مهزلة، ويعكس فشلها في تنفيذ قراراتها، وأنها نقابة بلا صلاحيات أو اختصاصات واضحة، وقراراتها تطبق على ناس وناس، وقفوني علشان شافوني ضعيفة، لكن مقدروش على أحمد موسى".

وأضافت: "برنامجي لم يتعدَ عدة أشهر، وما قدمته كان مشهد تمثيلي، أوقفوني بسببه، رغم أنني أسعى للحفاظ على الأمن العام، وأكشف مناطق انتشار الجريمة، لكن ما قدمه أحمد موسى من تسجيل يهدد الأمن القومي، ويجرح مشاعر المصريين، وما هذا اتشطروا عليه أنا وفرموني".

واختتمت المذيعة: "احترم أحمد موسى، وكلامي ليس (شخصنة)، لكن محاولة القضاء على مذيعة شابة مثلي، وبرنامج انطلق منذ عدة أشهر أمر لا يقبله أحد".

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مصراوي Masrawy

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