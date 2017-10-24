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"صحة الإسماعيلية" تكشف ملابسات تسمم 84 طالبًا بمدرسة التكنولوجيا

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مصراوي Masrawy

"صحة الإسماعيلية" تكشف ملابسات تسمم 84 طالبًا بمدرسة التكنولوجيا

02:29 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

تسمم طلاب

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال فاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية: "إن الطلبة المصابين بحالات تسمم بمدرسة التكنولوجيا، تماثلوا جميعًا للشفاء وخرجوا من المستشفى".

وأضاف أن ما حدث كان ادعاء تسمم "إيحاء" وليس تسممًا بالمعنى المتعارف عليه، على حد تعبيره.

وأكد وكيل صحة الإسماعيلية، أنه جرى إرسال لجنة طبية متنقلة للمدرسة لأخذ عينة من الطعام ومياه الشرب لتحليلها، لافًتا إلى أن الأجهزة المختصة تستمع حاليًا لأقوال مدير المدرسة ومورّد التغذية.

كان نحو 84 طالبًا بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، أصيبوا بالتسمم، اليوم الثلاثاء، إثر تناولهم وجبة الإفطار داخل مطعم المدرسة.

وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية: "إن مستشفى الإسماعيلية العام استقبل نحو 57 حالة، فيما استقبل مستشفى الحميات المركزي 27 حالة مصابين بالإعياء الشديد، خرجوا من المستشفى عقب تناولهم العلاج اللازم".

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