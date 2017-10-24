انتخاب شويبله بأغلبية كبيرة رئيسا للبرلمان الألماني

برلين - (د ب أ):

انتخبت غالبية عريضة من نواب البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الثلاثاء في الجلسة التأسيسية للبرلمان الجديد السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي وزير المالية السابق، فولفجانج شويبله، رئيسا للبرلمان.

وحصل شويبله (75 عاما) على 501 صوت من 704 أصوات صحيحة. وصوت 173 نائبا ضد شويبله، بينما امتنع عن التصويت 30 آخرون. وتم احتساب صوت واحد باطل.

ومن المنتظر أن يلقي شويبله في وقت لاحق اليوم خطابا في البرلمان بمناسبة تنصيبه، والذي من المنتظر أن يتطرق خلاله إلى التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي المحافظ.

يذكر أن انتخابات البرلمان التاسع عشر في جمهورية ألمانيا الاتحادية جرت في 24 سبتمبر الماضي، وتكبد فيها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي خسائر كبيرة في الأصوات.

وعاد الحزب الديمقراطي الحر إلى البرلمان عقب الخروج منه في الدورة التشريعية السابقة.

وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" البرلمان الاتحادي.

ويجري التحالف المسيحي مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل ائتلاف حاكم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية الحالية تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ورغم أنه ثاني أكبر حزب في البرلمان، قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي عقب نتائجه المتدنية في الانتخابات عدم المشاركة في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي والانضمام إلى صفوف المعارضة.