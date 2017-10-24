أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انتخاب شويبله بأغلبية كبيرة رئيسا للبرلمان الألماني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتخاب شويبله بأغلبية كبيرة رئيسا للبرلمان الألماني

02:31 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

انتخاب شويبله بأغلبية كبيرة رئيسا للبرلمان الألماني

انتخاب شويبله بأغلبية كبيرة

برلين - (د ب أ):

انتخبت غالبية عريضة من نواب البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الثلاثاء في الجلسة التأسيسية للبرلمان الجديد السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي وزير المالية السابق، فولفجانج شويبله، رئيسا للبرلمان.

وحصل شويبله (75 عاما) على 501 صوت من 704 أصوات صحيحة. وصوت 173 نائبا ضد شويبله، بينما امتنع عن التصويت 30 آخرون. وتم احتساب صوت واحد باطل.

ومن المنتظر أن يلقي شويبله في وقت لاحق اليوم خطابا في البرلمان بمناسبة تنصيبه، والذي من المنتظر أن يتطرق خلاله إلى التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي المحافظ.

يذكر أن انتخابات البرلمان التاسع عشر في جمهورية ألمانيا الاتحادية جرت في 24 سبتمبر الماضي، وتكبد فيها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي خسائر كبيرة في الأصوات.

وعاد الحزب الديمقراطي الحر إلى البرلمان عقب الخروج منه في الدورة التشريعية السابقة.

وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" البرلمان الاتحادي.

ويجري التحالف المسيحي مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل ائتلاف حاكم.

تجدر الإشارة إلى أن الألمانية الحالية تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ورغم أنه ثاني أكبر حزب في البرلمان، قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي عقب نتائجه المتدنية في الانتخابات عدم المشاركة في ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي والانضمام إلى صفوف المعارضة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليمين المتطرف يعود للمرة الأولى إلى البرلمان الألماني منذ 1945

    أخبار

  • اشتراكيو ألمانيا يشككون في جدوى مشاركة الجيش في شمال العراق

    أخبار

  • مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مشاركة الجيش في سبع مهام خارجية

    أخبار

  • شويبله يلتقي ماكرون في باريس ويبحثان الوضع بعد الانتخابات الألمانية

    أخبار

إعلان

308f9a8748.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة