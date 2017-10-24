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القبض على مسجلي خطر بتهمة سرقة "جراج" النقل العام بالقطامية

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مصراوي Masrawy

القبض على مسجلي خطر بتهمة سرقة "جراج" النقل العام بالقطامية

02:20 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

المتهمين

كتب – علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على مسجلي خطر أثناء سرقتهم كابلات الكهرباء من داخل جراج النقل العام بمنطقة القطامية، وأحالهما اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن للنيابة العامة للتحقيق.

البداية أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية أمام جراج هيئة النقل العام ــ دائرة القسم وتمكنوا من ضبط "سيد.ر" حداد بهيئة النقل العام، و"أحمد.س" عاطل، مسجلي خطر وبحوزتهما 2 جوال بلاستيك بداخلهما كمية من الكابلات الكهربائية حوالي 40 كيلو جرام، ومنشار حديدي وبنسه كهرباء، وصفيحة منشار، ومفك.

واعترف المتهمان بسرقة المضبوطات من داخل الجراج بأسلوب القطع، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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