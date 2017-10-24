مستثمر بمؤتمر "المدن الذكية": هناك مناطق صناعية مهجورة لغياب المرافق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة "أرضك" للتنمية والاستثمار العقاري، أن مصر يوجد بها أكثر من 150 منطقة صناعية، تحتاج إلى تنمية تكنولوجية حتى تكون قاطرة للتنمية الصناعية.

وأضاف دويدار، في مؤتمر "المدن الذكية 2017"، أن مصر بها أيضا بعض المناطق الصناعية المهجورة؛ نتيجة لغياب المرافق الأساسية للحياة، لافتًا إلى أن الحكومة هي المسئولة عن تنمية المدن الذكية.

وأكد أن تطوير المدن الصناعية يبدأ بإدراك الهدف الحقيقي لإنشاء هذه المدن، بجانب تسهيل إجراءات عمل المستثمرين بها، فأول مشكلة تواجه المستمثر التراخيص التي يحتاجها لبدء العمل داخل المنطفة الصناعية.

وأشار إلى أن الحكومة لابد أن تتوجه في إنشاء المدن الصناعية وفقا للميزة النسبية وليس الميزة التنافسية، ففي القطاع السياحي يجب تشجيع السياحة الأثرية فهذه ميزة نسبية، وليس سياحة الشواطئ.​