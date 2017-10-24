"علشان تبنيها" تنظم مؤتمرًا صحفيًا السبت لإعلان أعداد توقيعات دعم السيسي
"علشان تبنيها" تنظم مؤتمرًا صحفيًا السبت لإعلان أعداد توقيعات دعم السيسي
02:17 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
حملة علشان تبنيها
القاهرة- مصراوي:
قال أحمد الخطيب، مؤسس حملة "علشان تبنيها"، إن الحملة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت المقبل، للإعلان عن تفاصيل عدد التوقيعات على مستوى المحافظات، وعدد النواب والمشاهير الموقعين على الاستمارة.
وأوضح الخطيب في تصريح لـ"مصراوي"، أن الحملة ستستعرض نشاطها في الفترة السابقة، وتوضيح استراتيجيتها، وفعالياتها في الفترة القادمة.
يشار إلى الحملة بدأت منذ أواخر سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم العديد من المواطنين، ومشاهير الرياضة والفن، وأعضاء مجلس النواب، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بباريس
-
رئيس "النواب": 104 أحزاب سياسية مصرية فشلت في تأهيل الشباب
-
السيسي يبحث تطوير نظم الإشارات والتشغيل مع رئيس السكك الحديدية بفرنسا-
-
برلماني يطالب بإنقاذ أسر "شبراخيت وإيتاي" من غرامات شركة مياه الشرب
إعلان
إعلان