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انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بباريس

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مصراوي Masrawy

انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بباريس

02:16 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بباريس

وماكرون

باريس – (أ ش أ):

بدأت ظهر اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس ماكرون في استقبال السيسي لدى وصوله إلى ساحة قصر الإليزيه عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له اليوم بساحة الإنفاليد (ساحة الخالدين).

وتمتد المباحثات بين الجانبين على مأدبة عمل يقيمها الرئيس ماكرون على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له.

ويعقب المباحثات التوقيع على إعلان مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتعزيز التعاون الثقافي والتعليم والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيسان السيسي وماكرون بياناً أمام وسائل الإعلام والصحافة لعرض نتائج مباحثاتهما.

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