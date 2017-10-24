رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف اليسار بـ"المخللات"

تل أبيب - (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات قوية لليسار في كلمته أمام الكنيست أمس، واستخدم في وصفهم كلمة عبرية تحمل معنيين هما "مخللات" و"متجهمين"، ما أثار عاصفة سياسية وإعلامية اليوم الثلاثاء.

ويعد خطاب نتنياهو، الذي أضحى يشار إليه بـ"خطاب المخللات"، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الشرسة التي يشنها نتنياهو ضد من يصفهم بأنهم جمعية للنخبة اليسارية ووسائل الإعلام التي تحاول الإطاحة بواحد من أكثر الائتلافات الحاكمة تحفظا في تاريخ إسرائيل.

وقال نتنياهو :"صناعة اليأس لا تزال موجودة ولها مندوبون في هذا المجلس وفي وسائل الإعلام ... ومؤخرا طورت صناعة اليأس فرعا جديدا، فرع المخللات/ المتجهمين".

وقال يائير لابيد زعيم حزب "ياش عتيد" الوسطي لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء :"كل شيء كان عن نفسه ... أنت لست ضحية، فقد توليت منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية".

ويواجه نتنياهو عدة تحقيقات في اتهامات بالفساد تتعلق بعلاقاته مع ناشر صحيفة ومليارديرات. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الشرطة ستستجوبه خلال الأسابيع القادمة.

ونشر نتنياهو الليلة الماضية صورة على حسابه على تويتر يجلس على مكتبه وعليه علبة مخللات كبيرة. وكتب :"لدينا أمة عظيمة تحب تناول المخللات، ولكننا لسنا متجهمون!".