وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

مانيلا – (د ب أ):

قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا اليوم الثلاثاء إنه يبدو أن العقوبات المفروضة بحق كوريا الشمالية لا تجدي نفعا، وربما تؤدي أيضا إلى تعزيز قوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقد هيمنت المناقشات حول الاختبارات الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية على اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وثمان دول أخرى والمنعقد في مانيلا.

وقال لورينزانا في مؤتمر صحفي" أعتقد أن فرض العقوبات يغذي مخاوفه من أن يتم اجتياح بلاده، ولذلك هو يحشد مواطنيه لمواجهة الغزاة".

وأضاف" هذا ما تفعله العقوبات لكوريا الشمالية، بدلا من إضعافه، فهى تعزز سيطرته على شعبه".

وأوضح " أعتقد أنه يتعين على بعض الأطراف الرئيسية في هذه المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، أن تتوصل لتوجه أخر للتعامل مع كوريا الشمالية".

ويشمل اجتماع وزراء الدفاع الدول العشر الأعضاء في الآسيان واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند واستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".

وأضاف لورينزانا "المشاركون في الاجتماع متحدين في إدانتهم لأعمال كوريا الشمالية، وهي أعمال إطلاق الصواريخ".