وكيل صحة المنوفية يفتتح وحدة علاج طبيعي بالجهود الذاتية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

افتتح الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، وحدة علاج طبيعي بكفر رماح بمركز منوف، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة للعلاج والتأهيل وعلاج الأطفال المعاقين، وذلك بتبرعات من الأهالي.

كما فاجأ وكيل وزارة الصحة، وحدة شبرازنجي بالباجور، موجهًا بإعادة تطوير سكن الأطباء والتمريض.

وقرر عثمان، إحالة 11 من الأطباء والعاملين بالوحدة للشئون القانونية، لتركهم العمل في أوقات العمل الرسمية دون إذن مسبق بالمخالفة لقوانين العمل.