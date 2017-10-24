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عقب تجديده بـ2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد أبيس بالإسكندرية الجمعة (صور)

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مصراوي Masrawy

عقب تجديده بـ2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد أبيس بالإسكندرية الجمعة (صور)

02:08 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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وكيل صحة المنوفية يفتتح وحدة علاج طبيعي بالجهود الذاتية (صور)

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وكيل صحة المنوفية يفتتح وحدة علاج طبيعي بالجهود الذاتية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، افتتاح مسجد "أبيس 7/2"، يوم الجمعة المقبل، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال العجمي إن المسجد الذي تقدر مساحته بـ930 مترًا مربعًا تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية عن طريق "أهل الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية، وفرش المسجد بالسجاد الجديد، مساهمة من وزارة الأوقاف لأهل القرية تقديرًا لجهودهم الطيبة في إعمار بيوت الله.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزراة تنفذ أكبر خطة في تاريخها لصيانة وإحلال وتجديد جميع المساجد على مستوى الجمهورية، ما يؤكد اهتمام الدولة بخدمة بيوت الله.

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