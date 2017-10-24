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فريدة تطلب الخلع بعد 17 سنة: الفأر خرب ببتي وحرمنا من الجبنة الرومي

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مصراوي Masrawy

فريدة تطلب الخلع بعد 17 سنة: الفأر خرب ببتي وحرمنا من الجبنة الرومي

02:06 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

فريدة تطلب الخلع بعد 17 سنة: الفأر خرب ببتي وحرمنا من الجبنة الرومي

كتبت- نور العمروسي:

بعد 17 سنة زواج، وقفت "فريدة م." (47 سنة)، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب الخلع من زوجها "عبد الرحمن ع." (50 سنة، موظف بالشهر العقاري)، بسبب فأر قائلة: "وضعت له في المصيدة قطعة جبنة رومي.

تقول "فريدة" لـ"مصراوي" من داخل المحكمة: تزوجت عبد الرحمن قبل 17 سنة، وربنا رزقنا بولدين (13-15) سنة، وفي يوم ما أثناء وجودي في المطبخ لتحضير وجبة الغداء، وجدت فأرا فأغلقت باب المطبخ، وأسرعت إلى جارتي وأعطتني مصيدة وقالت لي: "ضعي فيها أي نوع من الطعام ليشمه الفأر فيدخل المصيدة" وبالفعل أخذتها ووضعت بداخلها قطعة جبن رومي.

وأضافت الزوجة: عندما عاد زوجي من عمله، ورأى المصيدة بداخلها قطعة الجبن الرومي تشاجر معي وشتمني قائلا "ده افتراء، وهيكون سبب زوال النعمة"، وكانت هذه أول مرة يتعدى علي زوجي بالضرب فغضبت وذهبت إلى جارتي.

وتابعت: تدخلت جارتي وزوجها للصلح بيننا، ووافق زوجي أن يسامحني ولكن بشرط أن أقسم له بالله أن نمتنع عن أكل الجبن الرومي لمدى الحياة، ووافقت على شرطه، لكن أولادي يحبون ساندويتشات الجبن الرومي، وعرضت عليهم أن أحضر لهم سندوتشات المدرسة من أي نوع آخر من الطعام ولكنهم رفضوا وامتنعوا عن الطعام وذهبوا إلى المدرسة من غير إفطار.

"قلبي اتقطع علشان أولادي مش بيفطروا"، قالتها الزوجة مضيفة: "حاولت اتذلل لزوجي حتى يوافق على شراء جبنة رومي من أجل أولادنا، وأقسمت له أنني لن آكل منها ولكنه رفض وأصر على موقفه".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: حياتنا تحولت إلى جحيم، وأصبحت أواجه مشكلة الجبنة الرومي ونسينا الفأر الذي قد يتسبب في إصابتنا بالتسمم، وطلبت من أخي التدخل فعرض على زوجي أن يشتري الجبن الرومي من أجل الأولاد، ولكن زوجي رفض واعتبر ذلك إهانة لكرامته، فهو لا يقبل أن ينفق خال أولاده عليهم وأبوهم على قيد الحياة. ​

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مصراوي Masrawy

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