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نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع 12 إرهابيًا في حركة "حسم"

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مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع 12 إرهابيًا في حركة "حسم"

01:57 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

التحقيق مع 12 إرهابيًا في حركة حسم

كتب- طارق سمير:

تباشر نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، التحقيقات مع 12 إرهابيًا من كوادر حركة "حسم" الإرهابية، تم ضبطهم، اليوم الثلاثاء، خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية إليهم بمحافظة الفيوم.

وجاءت عملية ضبط الإرهابيين، بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة، بعدما توافرت معلومات لجهاز الأمن الوطني، حول إصدار قيادات الجماعة الإرهابية تكليفات مؤخراً لعناصرها بمحافظة الفيوم المنتمين لكيانها المسلح المستحدث "طلائع حسم" بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إنه تم التعامل مع الإرهابيين وفق خطة أسفرت عن كشف تورط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، وأسفرت إجراءات ملاحقتهم عن ضبط (12) منهم وبحوزتهم بعض من الأسلحة والذخائر عبارة عن (13) قطعة سلاح مختلفة الأنواع "9 بندقية آلية، 1 رشاش هيكلر، 3 بندقية خرطوش"، و(2) عبوة معدة للتفجير "تم إبطال مفعولها".

واعترفوا بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم الإرهابية، وتلقيهم تدريبات راقية على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصةً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها في توقيتات متزامنة، وكذا مشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.

وأسفرت عمليات الفحص الفني للأسلحة المضبوطة عن سابقة استخدام اثنين منها في واقعتي إطلاق النيران على (سيارة أحد رجال القضاء بنطاق مركز مطاي محافظة المنيا بتاريخ 18/1/2015 نقطة شرطة أبو كساة دائرة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بتاريخ 22/5/2015).

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