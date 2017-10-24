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أمن القاهرة يكشف غموض مقتل سوداني بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

أمن القاهرة يكشف غموض مقتل سوداني بمدينة نصر

01:55 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أمن القاهرة يكشف غموض مقتل سوداني بمدينة نصر

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من كشف غموض واقعة وفاة شاب سوداني داخل شقته بمدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 سودانيين انتقاما منة لسرقته 3 آلاف جنيه من أحدهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من الأهالي بالعثور على شخص متوفي بشقة بالحي العاشر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "عمار.ا"، 18 سنة، مسجاه على ظهرها أعلي سرير غرفة نومه، عاري الصدر، يرتدي شورت، وبها إصابات قديمة عبارة عن (كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمشرحة.

وقالت والدته "التومه شمال أنزمام كودي"ن أنها حال قيامها بإيقاظ نجلها تبين وفاته، وأضافت بأنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أصدقائه السودانيين الجنسية كل من (فوكس، زوجن، ألفرن وجميعهم مقيمين بذات المنطقة) لخلافات مالية بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بالأيدي، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وتم إسعافه بمستشفى رابعة العدوية، ولم يحرر محضر بالواقعة، واتهمتهم لاحقا بقتله.

واعترف المتهمون امام المقدم وائل غانم، رئيس مباحث مدينة نصر بارتكاب الواقعة، لسابقة قيام المجني عليه بسرقة 3 آلاف جنيه وهاتف محمول من مسكن أحدهم بأسلوب التسلق، فأراد الانتقام منه واستعان بباقي المتهمين واتجهوا لمنزله لاستعادة المسروقات لكنه رفض فتعدوا عليه بالضرب ولاذوا بالفرار.

وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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