رئيس "النواب": 104 أحزاب سياسية مصرية فشلت في تأهيل الشباب

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه يوجد لدينا في الوقت الحالي حرية إنشاء أحزاب سياسية، ولدينا 104 أحزاب سياسة فشلت في تأهيل الشباب سياسيًا.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية، الثلاثاء: "منظمة الشباب الإشتراكي كانت بمثابة حزب سياسي واحد نجحت في إعداد وتأهيل الشباب سياسيا".