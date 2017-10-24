أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "النواب": 104 أحزاب سياسية مصرية فشلت في تأهيل الشباب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "النواب": 104 أحزاب سياسية مصرية فشلت في تأهيل الشباب

02:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه يوجد لدينا في الوقت الحالي حرية إنشاء أحزاب سياسية، ولدينا 104 أحزاب سياسة فشلت في تأهيل الشباب سياسيًا.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية، الثلاثاء: "منظمة الشباب الإشتراكي كانت بمثابة حزب سياسي واحد نجحت في إعداد وتأهيل الشباب سياسيا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلماني يطالب بإنقاذ أسر "شبراخيت وإيتاي" من غرامات شركة مياه الشرب

    أخبار

  • 5 دقائق بين الجلسة الصباحية والمسائية للبرلمان.. وعبدالعال: "خليكوا

    أخبار

  • رسميًا.. "النواب" يوافق على قرض بـ 10 ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا

    أخبار

  • مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث أرض النوبة

    أخبار

إعلان

ebfda0f296.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي