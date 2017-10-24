رئيس "النواب": 104 أحزاب سياسية مصرية فشلت في تأهيل الشباب
رئيس "النواب": 104 أحزاب سياسية مصرية فشلت في تأهيل الشباب
02:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
علي عبد العال
كتب- أحمد علي:
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه يوجد لدينا في الوقت الحالي حرية إنشاء أحزاب سياسية، ولدينا 104 أحزاب سياسة فشلت في تأهيل الشباب سياسيًا.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية، الثلاثاء: "منظمة الشباب الإشتراكي كانت بمثابة حزب سياسي واحد نجحت في إعداد وتأهيل الشباب سياسيا".
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