الجارالله عن مشروع "نيوم" الاستثماري السعودي: "المملكة ترتدي زينة المستقبل"

كتبت- رنا أسامة:

قال الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، المملكة العربية السعودية ترتدي ما وصفه بـ"زينة المستقبل"، بإطلاقها مشروع "نيوم" الاستثماري الضخم الذي يمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، بتكلفة تتجاوز الـ 500 مليار دولار.

وكتب الجارالله، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء، قائلًا "بإطلاق مشروع نيوم والذي كلفته نصف تريليون أي خمسمائه مليار دولار، نحن الآن نشاهد المملكة في مستقبلها الاقتصادي وقد ارتدت زينة المستقبل".

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع "نيوم"، وقال -بحسب ما نقله الموقع الرسمي لقناة العربية- إن "منطقة "نيوم" ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتر، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر. وسيقام مشروع نيوم على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية إلى جانب السعودية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، بحسب ما أعلنه بن سلمان.

ويعتبر موقع المشروع، المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان، الذي تعتزم مصر والسعودية إقامته بينهما، بحسب ما نقلته العربية. وقال ولي العهد "سيتم دعم نيوم بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين".

ونقلت العربية عن ولي العهد السعودي إن المشروع يستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى خلق فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة. كما سيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.