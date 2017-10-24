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مدير أمن الإسماعيلية: إحالة واقعة تسمم 84 طالبا بمدرسة التكنولوجيا للنيابة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الإسماعيلية: إحالة واقعة تسمم 84 طالبا بمدرسة التكنولوجيا للنيابة

02:00 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مدير أمن الإسماعيلية: إحالة واقعة تسمم 84 طالبا بمدرسة التكنولوجيا للنيابة

مديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

تفقد اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، مطعم ومخزن أغذية مدرسة تكنولوجيا المعلومات، لمتابعة حالة تسمم 72 طالبًا نتيجة تناولهم وجبة إفطار، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مدير الأمن، إنه جرى تحرير محضر بالواقعة في المستشفى، وأحيل للنيابة للتحقيق، مضيفًا أنه تفقد مطعم المدرسة ومخزن الأغذية.

وتعرض صباح اليوم الثلاثاء، نحو 84 طالبًا لأعراض قيء وإسهال نتيجة تناول وجبة إفطار، مكونة من فول وجبن وبيض وزبادي، في مطعم مدرسة تكنولوجيا المعلومات، في القسم الداخلي للمدرسة بالإسماعيلية.

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