الموافقة على إنشاء مدرستين بمركز السادات في المنوفية
الموافقة على إنشاء مدرستين بمركز السادات في المنوفية
01:45 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
هشام عبد الباسط محافظ المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على قبول تبرع بمساحة فدان لبناء مدرسة بقرية كفر داود، وقبول تبرع آخر بمساحة 1260 مترًا وما عليها من مبان بقرية أبو نشابة، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة .
وأكد عبد الباسط، أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات وتنمية المشروعات التي تخدم الصالح العام، مشيرًا إلى أن الدولة تبني وعلى الجميع أن يساعد لتحقيق التنمية والتقدم .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إطلاق اسم الشهيد "أحمد عبدالباسط" على مدرسة ثانوية ومركز شباب بالمنوفية
-
الموافقة على إنشاء مدرسة ابتدائية في مركز الشهداء بالمنوفية
-
شاشات مجانية لعرض مباراة مصر بمراكز شباب المنوفية
-
الموافقة على إقامة مجمع مدارس على مساحة فدانين بالمنوفية
إعلان
إعلان