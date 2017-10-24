الموافقة على إنشاء مدرستين بمركز السادات في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على قبول تبرع بمساحة فدان لبناء مدرسة بقرية كفر داود، وقبول تبرع آخر بمساحة 1260 مترًا وما عليها من مبان بقرية أبو نشابة، لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة .

وأكد عبد الباسط، أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات وتنمية المشروعات التي تخدم الصالح العام، مشيرًا إلى أن الدولة تبني وعلى الجميع أن يساعد لتحقيق التنمية والتقدم .