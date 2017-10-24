إحالة 5 موظفين للتحقيق في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بشمياطس، عبارة عن فني معمل، ورائدة ريفية، وعامل، ومثبت لهم خط سير دون تواجد أي خطوط سير لهم، وممرضة تركت العمل دون توقيع إنصراف.

جاء ذلك خلال مرور فرق الإشراف والمتابعة على الوحدات الصحية والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل والعاملين وانضباط العمل.