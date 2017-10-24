تفاصيل اقتحام عناصر تكفيرية لشركة مياه الشرب بالعريش وسرقة سيارة حكومية

شمال سيناء - أشرف سويلم:

اقتحم 5 عناصر تكفيرية يحملون أسلحة آلية، شركة مياه الشرب بمدينة العريش،وسرقوا سيارة حكومية من داخلها.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة كانت بالشركة الكائنة بمنطقة الخزان بشارع أسيوط بدائرة قسم ثالث العريش.

وأضاف المصدر أن العناصر التكفيرية كانت تستقل سيارة تاكسي ماركة "هيونداي"، واقتحمت بها شركة مياه الشرب بالأسلحة الآلية وسرقت سيارة ربع نقل بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 21288 نقل شمال سيناء ولاذت بالفرار باتجاه منطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش.

ويرجح المصدر أن يكون الهدف من وراء سرقة السيارة الحكومية استخدمها في عمليات إرهابية.

وكان سبق اختطاف سيارة أخري حكومية تابعة لمعهد بحوث الصحراء بمنطقة بئر العبد خضراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 6218 ط أ ع" ماركة شيفورليه وجرى رصدها بمنطقة صحراوية ما بين مدينة نخل ومنطقة النسيلة بوسط سيناء لكن خطافيها لاذوا بها بالفرار خلال ملاحقتهم.