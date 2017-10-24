«المركزي»: 10 مليارات جنيه حجم انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في أحدث تقرير صادر عنه، عن انخفاض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه، ليسجل 692.5 مليار جنيه فى يوليو 2017 مقابل 702 مليار جنيه في شهر يونيو.

وأكد البنك المركزي أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 38.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 186.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 459 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة" على 84 مليار جنيه.

شاهد أيضا

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 1.857 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.7 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 258.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.512 تريليون جنيه.